Napoli, spunta l'idea Palomino per la difesa: Gasperini dice no (Di domenica 29 maggio 2022) Il Napoli per la difesa segue la pista Palomino dell'Atalanta, ma Gasperini dice no alla cessione del centrale Il Napoli avrebbe messo nel mirino il difensore dell'Atalanta Palomino. Il centrale è uno dei nomi nella lista di Giuntoli per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Gli azzurri non hanno fatto i conti con Gasperini che ha alzato il muro riguardo la cessione di Palomino. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

