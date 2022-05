L’orca nella Senna sta tenendo tutti col fiato sospeso | ecco i rischi e cosa sta succedendo

(Di domenica 29 maggio 2022)è un mammifero marino appartenente alla famiglia dei delfinidi. Le orche si trovano ini mari e ingli oceani del mondo, dalle fredde regioni artiche e antartiche, fino ai mari tropicali. A volte però la natura fa brutti scherzi, come nel caso della povera orca che in queste ore è intrappolata L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

rotaruchristina : RT @rtl1025: ??? Un'#orca finita da giorni nelle acque della #Senna, la cui salute si sta rapidamente deteriorando, verrà guidata verso il #… - Milo20i : RT @rtl1025: ??? Un'#orca finita da giorni nelle acque della #Senna, la cui salute si sta rapidamente deteriorando, verrà guidata verso il #… - eranurag2901 : RT @Sabrina45125804: L’orca finita nella Senna sta male. Ora si cerca di riportarla in mare usando un drone che emette suoni che può ricono… - Sabrina45125804 : L’orca finita nella Senna sta male. Ora si cerca di riportarla in mare usando un drone che emette suoni che può ric… - rita1989_rita : RT @rtl1025: ??? Un'#orca finita da giorni nelle acque della #Senna, la cui salute si sta rapidamente deteriorando, verrà guidata verso il #… -

Vittorio Sabadin per 'il Messaggero'SENNA Un'si è smarrita nel fiume Senna, ha quasi raggiunto la città di Rouen, non riesce a tornare indietro e in queste condizioni non vivrà ancora a lungo. Un gruppo di scienziati ...Un'finita da giorni nelle acque della Senna, la cui salute si sta rapidamente deteriorando, verrà guidata verso il mare da droni che diffonderanno il verso di questi cetacei,speranza che'...