LIVE Canoa slalom, Europei 2022 in DIRETTA: azzurri per stupire nella canadese (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di Liptovsky Mikulas, Slovacchia. Quest’oggi saranno assegnate le medaglie individuali della categoria C1 maschile e femminile. In prima mattinata andranno in scena le semifinali, a seguire all’ora di pranzo sarà il turno delle finali. Ieri è stata una giornata trionfale in Slovacchia per i colori azzurri, oggi gli italiani partiranno principalmente come outsider. Venerdì 27 maggio si sono svolte le batterie di qualificazione e gli azzurri si sono ben comportati. Per quanto riguarda il settore maschile due su tre dei nostri portacolori sono entrati in semifinale, entrambi nella prima discesa. Paolo Ceccon si è ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta giornata deglidi Liptovsky Mikulas, Slovacchia. Quest’oggi saranno assegnate le medaglie individuali della categoria C1 maschile e femminile. In prima mattinata andranno in scena le semifinali, a seguire all’ora di pranzo sarà il turno delle finali. Ieri è stata una giornata trionfale in Slovacchia per i colori, oggi gli italiani partiranno principalmente come outsider. Venerdì 27 maggio si sono svolte le batterie di qualificazione e glisi sono ben comportati. Per quanto riguarda il settore maschile due su tre dei nostri portacolori sono entrati in semifinale, entrambiprima discesa. Paolo Ceccon si è ...

