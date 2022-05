Leclerc pole principesca, che show a Monaco - Sport - quotidiano.net (Di domenica 29 maggio 2022) Charles Leclerc, 24 anni di Leo Turrini I ferraristi hanno trascorso un'altra notte di sogni. Ancora una volta (ed è la quinta su sette gare stagionali!) Carletto ha confezionato il capolavoro. Cioè ... Leggi su quotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Charles, 24 anni di Leo Turrini I ferraristi hanno trascorso un'altra notte di sogni. Ancora una volta (ed è la quinta su sette gare stagionali!) Carletto ha confezionato il capolavoro. Cioè ...

Advertising

SkySportF1 : ?? POLE POSITION PER CHAAAARLES LECLERC ???? Doppietta Ferrari in qualifica a Monte Carlo I risultati ?… - Eurosport_IT : FERRARI REGALE A MONACO ?????? 14esima pole di Leclerc, davanti con Sainz in prima fila! Verstappen solo 4° 'bloccato… - fanpage : Charles Leclerc è in pole position nel Gp di Monaco per il secondo anno consecutivo. #MonacoGP - aiuuto : RT @MicheleMassa20: Avete ragione, Leclerc ha fatto la pole grazie alla bandiera rossa, perché se non si buttava fuori Perez, Charles al po… - marchess88 : @Charles_Leclerc su @ScuderiaFerrari è in pole position seguito da @Carlossainz55 e da @SChecoPerez su @redbull nel… -