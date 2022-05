Ignazio Moser, dedica a Cecilia sulle note di Fausto Leali (Di domenica 29 maggio 2022) Ignazio Moser confessa la nostalgia della fidanzata con Fausto Leali e la sua Mi manchi in sottofondo Cecilia e Ignazio non sono così abituati a vivere separati, nonostante la situazione a volte si presenti a causa di qualche impegno. In questi giorni la showgirl argentina è presente a Cannes al Festival del cinema, dove tra l’altro hanno messo piede tantissime altre celebrità italiane. Moser sta invece trascorrendo il fine settimana in Trentino, riempito dall’affetto dei cari e dall’aria fresca e pulita di quella zona fantastica. La nostalgia però ha iniziato a farsi sentire nella coppia, con la sorella di Belen che su Instagram si è lasciata andare alle emozioni e travolgere dai sentimenti dopo le parole di Ignazio, che in una storia con ... Leggi su 361magazine (Di domenica 29 maggio 2022)confessa la nostalgia della fidanzata cone la sua Mi manchi in sottofondonon sono così abituati a vivere separati, nonostante la situazione a volte si presenti a causa di qualche impegno. In questi giorni la showgirl argentina è presente a Cannes al Festival del cinema, dove tra l’altro hanno messo piede tantissime altre celebrità italiane.sta invece trascorrendo il fine settimana in Trentino, riempito dall’affetto dei cari e dall’aria fresca e pulita di quella zona fantastica. La nostalgia però ha iniziato a farsi sentire nella coppia, con la sorella di Belen che su Instagram si è lasciata andare alle emozioni e travolgere dai sentimenti dopo le parole di, che in una storia con ...

Advertising

361_magazine : Fine settimana da separati per Ignazio e Cecilia - bottomita1 : RT @DrApocalypse: Ignazio Moser, pacco in primo piano dallo shooting Instagram - foto - miogenerissimoo : @giulia_camp1 penso abbia registrato ieri perché ieri hanno registrato, la volta scorsa ha registrato Ignazio Moser - anna_rattenni : RT @vogliosolot3: Edoardo rasato mi fa venire in mente Ignazio moser #isoks - parlostraparlo : piccola parentesi per ricordare quel bono di Ignazio Moser con la boccia #isoladeifamosi2022 #isola #isoladeifamosi -