Hindley le mani sul Giro | ovazione per Nibali - Sport - quotidiano net

OggiSportNotiz2 : Alessandro Covi della UAE Emirates vince la tappa regina dell'edizione 105 del Giro d'Italia. Il ragazzo di Taino r… - DossiAmerigo : Tappa a Covi, Carapaz soffre e Hindley mette le mani sul Giro d'Italia 2022 - sportal_it : Tappa a Covi, Carapaz soffre e Hindley mette le mani sul Giro d'Italia 2022 - marcocastro2906 : Dopo 17 tappe di fila con lo stesso tempo, Hindley annienta Carapaz sull'ultima salita possibile e mette le mani su… - AndreCardi : @Enzobruno9 Dei tre forse solo Hindley lo meriterebbe di vincere, per quanto visto fin qui. E abbiamo visto molto p… -

Mentre Covi vive la sua favola, alle sue spalle si accende il Giro: atteso dal compagno Kamna, saggiamente mandato in avanscoperta,prima intossica Landa, poi manda in tilt Carapaz, che ...Abbiamo atteso tanto, ma finalmente, alla ventesima tappa, ci ha pensato la Marmolada a creare spettacolo e distacchi tra gli uomini di classifica. Jaiha messo lesul Giro staccando Richard Carapaz sulle dure pendenze del Passo Fedaia, mettendo tra sé e l'avversario ben 1'25''. ...Vince Covi, l’australiano che ha studiato ciclismo in Abruzzo prende la maglia alla penultima tappa: oggi la crono. Boato per lo Squalo ...Alessandro Covi estrae dal cilindro una prestazione fenomenale vincendo a mani basse la ventesima tappa del Giro d'Italia 2022. Il giovane corridore azzurro si è imposto nel segmento principe della Co ...