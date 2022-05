Giro d’Italia 2022, Koen Bouwman è il re dei GPM: “Le persone urlavano il mio nome, tre settimane indimenticabili” (Di domenica 29 maggio 2022) Arrivava a questo Giro d’Italia come gregario, spalla in salita di un team profondo ma senza una vera punta come la Jumbo-Visma, ne esce da grandissimo protagonista. Koen Bouwman è stato tra i migliori in assoluto in questa edizione, in grado di centrare due successi ed aggiudicarsi la prestigiosa Maglia Azzurra. Il neerlandese, come si legge dal comunicato della Jumbo-Visma è ovviamente al settimo cielo: “Non dimenticherò mai queste tre settimane. Tantissime persone a bordo strada urlavano il mio nome, ho ancora i brividi”. Il 28enne di Ulft si unisce ad una prestigiosa lista di corridori dei Paesi Bassi in grado di vincere la classifica dei GPM in un Grande Giro, anche se preferisce rimane con i piedi per terra: “Non mi permetto ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Arrivava a questocome gregario, spalla in salita di un team profondo ma senza una vera punta come la Jumbo-Visma, ne esce da grandissimo protagonista.è stato tra i migliori in assoluto in questa edizione, in grado di centrare due successi ed aggiudicarsi la prestigiosa Maglia Azzurra. Il neerlandese, come si legge dal comunicato della Jumbo-Visma è ovviamente al settimo cielo: “Non dimenticherò mai queste tre. Tantissimea bordo stradail mio, ho ancora i brividi”. Il 28enne di Ulft si unisce ad una prestigiosa lista di corridori dei Paesi Bassi in grado di vincere la classifica dei GPM in un Grande, anche se preferisce rimane con i piedi per terra: “Non mi permetto ...

