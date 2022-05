Covid Sicilia, 1.371 i nuovi positivi e un morto (Di domenica 29 maggio 2022) Palermo – Sono 1.371 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 11.653 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 1.727. Il tasso di positività sale all’11,7% ieri era all’11,3%.La Sicilia è al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 73.173 con una diminuzione di 396 casi. I guariti sono 2.077 mentre le vittime sono 1 portano il totale dei decessi a 10.925.Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 550, 10 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 22, tre in più rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 422 casi, Catania 456, Messina 137, Siracusa 205, Trapani 101, Ragusa 138, Caltanissetta 87, Agrigento 119, Enna 17. Neve in montagna dopo il caldo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 29 maggio 2022) Palermo – Sono 1.371 icasi di19 registrati a fronte di 11.653 tamponi processati in. Ieri ierano 1.727. Il tasso dità sale all’11,7% ieri era all’11,3%.Laè al quarto posto per contagi. Gli attualisono 73.173 con una diminuzione di 396 casi. I guariti sono 2.077 mentre le vittime sono 1 portano il totale dei decessi a 10.925.Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 550, 10 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 22, tre in più rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 422 casi, Catania 456, Messina 137, Siracusa 205, Trapani 101, Ragusa 138, Caltanissetta 87, Agrigento 119, Enna 17. Neve in montagna dopo il caldo ...

