A Lajatico il funerale di Edi Aringhieri | la mamma di Bocelli - Cronaca - lanazione it

(Di domenica 29 maggio 2022) Aildi Edidi Andrea(foto Germogli) Per approfondire : Articolo : E' morta la madre di Andrea, addio a Edi(Pisa), 29 maggio ...

Advertising

qn_lanazione : A Lajatico il funerale di Edi Aringhieri, la mamma di Bocelli - Naz_Pontedera : Lajatico (Pisa), il funerale di Edi Aringhieri, mamma di Andrea Bocelli -

ildi Edi Aringhieri, mamma di Andrea Bocelli (foto Germogli) Per approfondire : Articolo : E' morta la madre di Andrea Bocelli, addio a Edi Aringhieri(Pisa), 29 maggio ...Ossia Andrea Bocelli, il tenore di, minuscolo borgo del Pisano. Lo staff dell'artista, ... Oggi alle 9, nella chiesa del paese, sarà celebrato il. La parrocchia di San Leonardo Abate, ...Lajatico (Pisa), 29 maggio 2022 - E' stata la chiesa di San Leonardo Abate a Lajatico il teatro dell'ultimo saluto a Edi Aringhieri, la mamma 84enne di Andrea Bocelli. La chiesa che per la famiglia Bo ...Festival di Sanremo. una leggenda in lutto: l'annuncio commuove tutti. C'era un legame fortissimo fra di loro, l'aveva sempre sostenuto ...