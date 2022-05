Vanessa Hudgens e sua sorella sembrano gemelle | anche lei è una famosa attrice

(Di sabato 28 maggio 2022)e suaminore si somigliano molto tanto da sembrarelei è un’molto. Classe 1988,è salita alla ribalta quando ha interpretato il personaggio di Gabriella Montez nel film Disney High School Musical al fianco di Zac Efron, interprete di Troy Bolton. L’ha portato in scena L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

GinevraMerlini1 : RT @katiadiluna16: @GioFastidioso Eh beh sì da quel punto si. Bisogna chiederlo all'ex Vanessa Hudgens com'era da quell'altro punto ?? #ilun… - katiadiluna16 : @GioFastidioso Eh beh sì da quel punto si. Bisogna chiederlo all'ex Vanessa Hudgens com'era da quell'altro punto ?? #ilunatici - AndySportWomen : RT @VanityFairIt: Da Christina Aguilera a Naomi Campbell, da Vanessa Hudgens a Cara Delevingne. E poi Stella Maxwell, Milla Jovovich, Cynth… - VanityFairIt : Da Christina Aguilera a Naomi Campbell, da Vanessa Hudgens a Cara Delevingne. E poi Stella Maxwell, Milla Jovovich,… - comelezanzare : vanessa hudgens sul suolo romano ora CORRO -

Rumors

Presenti tra gli altri Tom Hanks, Baz Luhrmann, Milla Jovovich,, Eva Longoria , Michelle Williams, Naomi Campbell e Elisabetta Gregoraci . E pure il'idolo del calcio francese Kylian ...... Cynthia Erivo, Kate Hudson, Laura Linney, Michelle Williams, Milla Jovovich e. Come ogni anno, l'evento ha regalato abiti indimenticabili e look con cui sognare. Per molti la parola ... Vanessa Hudgens, sexy su instagram: gli scatti delle vacanze romane Vanessa Hudgens e sua sorella minore si somigliano moltissimo tanto da sembrare quasi gemelle: anche lei è un'attrice molto famosa.Christina Aguilera, Ricky Martin, Charli XCX sono state le stelle musicali del galà dell'amfAR, l'evento charity più glamour del festival di Cannes ormai da decenni. Le star si sono riunite all'Hotel ...