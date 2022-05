Ucraina: Salvini, 'da Letta battute di dubbio gusto, si parla con Governi' (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Mi dispiace che qualche collega politico parli, attacchi, critichi senza sapere di cosa si sta parlando. Mi piacerebbe che le iniziative di pace coinvolgessero tutti, si potesse andare tutti a Mosca, a Kiev" e "mi sembra non da leader, con una guerra in corso, fare battute di dubbio gusto", come quella del segretario del Pd, Enrico Letta, secondo cui il segretario della Lega, Matteo Salvini, andrebbe "dove lo porta il cuore", con "iniziative strampalate e protagonistiche". Lo ha affermato lo stesso leader del Carroccio, ospite di 'Sabato anch'io', su Radiouno Rai. "Non vado mica a giocare a bocce, non vado a vedere il Milan, si parla con i Governi, con le Istituzioni -ha rivendicato Salvini- si ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Mi dispiace che qualche collega politico parli, attacchi, critichi senza sapere di cosa si stando. Mi piacerebbe che le iniziative di pace coinvolgessero tutti, si potesse andare tutti a Mosca, a Kiev" e "mi sembra non da leader, con una guerra in corso, faredi", come quella del segretario del Pd, Enrico, secondo cui il segretario della Lega, Matteo, andrebbe "dove lo porta il cuore", con "iniziative strampalate e protagonistiche". Lo ha affermato lo stesso leader del Carroccio, ospite di 'Sabato anch'io', su Radiouno Rai. "Non vado mica a giocare a bocce, non vado a vedere il Milan, sicon i, con le Istituzioni -ha rivendicato- si ...

