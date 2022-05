Tom Hanks e Austin Butler ospiti di Fabio Fazio nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa

(Di sabato 28 maggio 2022) : i due attori sono i protagonisti del nuovo film di Baz Luhrmann Elvis, presentato fuori concorso al 75° Festival di Cannes Il due volte Premio Oscar Tomsarà ospite in esclusiva condi CheChe Fa didomenica 29 maggio su Rai3. I due attori sono i protagonisti del nuovo film di Baz Luhrmann Elvis, presentato fuori concorso al 75° Festival di Cannes e in uscita nelle sale italiane il 22 giugno. Nel biopic,interpreta il Re del rock’n’roll Elvis Presley e Tomil suo manager, il Colonnello Tom Parker. ll film esplora la vita e la musica della leggenda del rock nell’arco di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama mondiale, ...

Insieme a lei personaggi di fama internazionale, tra cui, Naomi Campbell e i Måneskin . Lei è stata tra le pochissime italiane ammesse a rappresentare il nostro Paese, come racconta ai ...Gli attori ospiti di Fabio Fazio per presentare il nuovo film di Baz Luhrmann " Elvis" Il due volte Premio Oscarsaràospite in esclusiva con Austin Butler nell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 29 maggio su Rai3. I due attori sono i protagonisti del nuovo film di Baz Luhrmann " ...Nuovo colpo di Fabio Fazio . Il d ue volte Premio Oscar Tom Hanks sarà infatti ospite in esclusiva con Austin Butler nell’ultima ...Elvis esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Austin Butler, che vedremo anche nel sequel di Dune), viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonne ...