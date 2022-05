Sulla Barca Dell’Oligarca di Checco Zalone | la parodia su Putin e le prime date di Amore + Iva a teatro nel 2022

Leggi su optimagazine

(Di sabato 28 maggio 2022)diè l’ennesimo colpo di martello del comico pugliese sull’attualità. Luca Medici – questo il nome di battesimo dell’attore e cantautore – a questo giro punta drittoguerra in Ucraina efigura del leader russo VladimirdiNel testo del brano non manca la dialettica che è tipica dei tanti personaggi di, spesso una licenza per far combaciare le rime: “Si va a Gallipoli, a Monopoli o invece? Un apericena alle isole grece?”. Il brano racconta la storia di Nicola Di Ciolla, una guardia portuale che sequestra lo yacht di un oligarca russo e ...