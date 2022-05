Salvini frena sul viaggio a Mosca: "Non so se andrò Nessuna sfida a Draghi, ma un supporto al premier" (Di sabato 28 maggio 2022) "Salvini va a Mosca? Naturale. Va dove gli batte il cuore", ironizza il segretario del Pd, Enrico Letta a proposito del Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 28 maggio 2022) "va a? Naturale. Va dove gli batte il cuore", ironizza il segretario del Pd, Enrico Letta a proposito del Segui su affaritaliani.it

Advertising

lucianoghelfi : #Salvini frena sull’ipotesi viaggio a #Mosca: non ho certezze che ci andrò, ci stiamo lavorando. Ci sono buone rela… - mbbelluco : RT @repubblica: Salvini frena sul suo viaggio in Russia: 'Non e' certo che andro'. Non e' come fare un week end a Forte dei Marmi' https://… - mbbelluco : RT @RaiNews: 'Non è un viaggio di piacere in una terra tranquilla in un momento tranquillo. Si fa se serve' ha detto il segretario della Le… - ninda1952 : RT @RaiNews: 'Non è un viaggio di piacere in una terra tranquilla in un momento tranquillo. Si fa se serve' ha detto il segretario della Le… - repubblica : Salvini frena sul suo viaggio in Russia: 'Non e' certo che andro'. Non e' come fare un week end a Forte dei Marmi' -