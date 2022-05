Rifiuti | Patuanelli | ' con fiducia su decreto Aiuti tornerò a fare senatore'

(Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Se il Governo porrà lasulleggeche contiene la norma legata alla realizzazione del termovalorizzatore a Roma, "il". Lo dice il ministro per le Politiche agricole e capo delegazione M5S al Governo, Stefano, in un colloquio con 'La Stampa'. "Mancano impianti di trattamento deia Roma, questo è sicuro. Li chiedeva anche Virginia Raggi -aggiunge- e adesso è evidente che tutte le critiche che le venivano fatte erano assolutamente strumentali. Si potrebbeun impianto di trattamento meccanico post raccolta, ad esempio. A Barcellona funziona benissimo e riduce drasticamente l'ultima parte del rifiuto, quella non trattabile. L'incenerimento, ...

Il Ministro Stefano Patuanelli è intervenuto evidenziando l'importanza di potenziare la ricerca in ... Israele ha molte innovazioni da offrire, dal campo alla tavola, fino alla gestione dei rifiuti