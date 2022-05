Preside nega stage ad alunni non vaccinati. Diffida Ucdl (Di sabato 28 maggio 2022) Preside nega stage ad alunni non vaccinati, parte la Diffida. A Napoli. Grimaldi (Ucdl), così si provoca emarginazione sociale – “Il dirigente scolastico vieta la partecipazione agli stage d’eccellenza ad alunni minorenni non vaccinati e noi abbiamo Diffidato l’istituto, piuttosto noto a Napoli, riservandoci un’azione giudiziaria per aver adottato un provvedimento discriminatorio provocando l’emarginazione sociale dell’alunno”. Lo rende noto l’avvocato Erich Grimaldi, Presidente dell’Unione cure diritti e libertà (Ucdl), secondo il quale, quanto accaduto “è in contrasto con l’attuale normativa, che non prevede alcun obbligo vaccinale per i minori e soprattutto per le ... Leggi su romadailynews (Di sabato 28 maggio 2022)adnon, parte la. A Napoli. Grimaldi (), così si provoca emarginazione sociale – “Il dirigente scolastico vieta la partecipazione aglid’eccellenza adminorenni none noi abbiamoto l’istituto, piuttosto noto a Napoli, riservandoci un’azione giudiziaria per aver adottato un provvedimento discriminatorio provocando l’emarginazione sociale dell’alunno”. Lo rende noto l’avvocato Erich Grimaldi,nte dell’Unione cure diritti e libertà (), secondo il quale, quanto accaduto “è in contrasto con l’attuale normativa, che non prevede alcun obbligo vaccinale per i minori e soprattutto per le ...

