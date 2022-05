Omicidio Ziliani | le confessioni | «Con la testa in un sacchetto non moriva | abbiamo usato le mani»

Leggi su open.online

(Di sabato 28 maggio 2022) A uccidere Lauraci hanno provato più volte le due figlie e il ragazzo di una di loro, che aveva una relazione clandestina con l’altra. I tentativi erano iniziati già tre settimane prima dell’ultimo decisivo, come è emerso dalledei giorni scorsi riportate nei verbali citati dal Corriere della Sera. Silvia e Paola Zani, 27 e 20 anni, in carcere dal 24 settembre 2021 per l’dell’ex vigilessa 55enne, hanno ammesso che non erano prove di avvelenamento quelle tentate sulla vittima e le sue reazioni agli ansiolitici nella tisana. I tre la volevano uccidere in quel modo, ma qualcosa non è andato come previsto: «Non sono riuscito ad andare fino in fondo, ho avuto paura», ha detto ai magistrati Mirto Milani, dopo essere poi ricoverato per un crollo. Per il gip le ammissioni dei tre confermano la necessità del ...