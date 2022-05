Napoli, l’offerta a ribasso fa infuriare Koulibaly: è divorzio (Di sabato 28 maggio 2022) Il Napoli offre uno stipendio dimezzato a Koulibaly: il senegalese non ci sta e medita il futuro lontano dagli azzurri Il Napoli potrebbe perdere il suo pilastro difensivo, Kalidou Koulibaly. Già nei giorni scorsi si era paventata questa possibilità, ma ora sembra essere una cosa sempre più concreta. De Laurentiis ha offerta un rinnovo con ingaggio dimezzato al centrale, ovvero da 6 a 3 milioni a stagione per rientrare nei parametri della società. Koulibaly non ci sta e ora è divorzio con il club. Le big ora fiutano l’affare, la valutazione è di 40 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Iloffre uno stipendio dimezzato a: il senegalese non ci sta e medita il futuro lontano dagli azzurri Ilpotrebbe perdere il suo pilastro difensivo, Kalidou. Già nei giorni scorsi si era paventata questa possibilità, ma ora sembra essere una cosa sempre più concreta. De Laurentiis ha offerta un rinnovo con ingaggio dimezzato al centrale, ovvero da 6 a 3 milioni a stagione per rientrare nei parametri della società.non ci sta e ora ècon il club. Le big ora fiutano l’affare, la valutazione è di 40 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

