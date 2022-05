(Di sabato 28 maggio 2022) La proposta di matrimonio, in diretta su TikTok, è stata visualizzata da oltre 16 milioni di utenti: 'Potrebbe essere la tua bisnonna', si legge tra i commenti. Ma lui sembra fare sul serio e mostra ...

Advertising

TGCOM

La proposta di matrimonio, in diretta su TikTok, è stata visualizzata da oltre 16 milioni di utenti: 'Potrebbe essere la tua bisnonna', si legge tra i commenti. Ma lui sembra fare sul serio e mostra ...A pochi metri dal luogo dove è stato ucciso Simone Tutto accadeva esattamente di fronte al luogo in cui perse la vita Simone Frascogna , il giovanedi Casalnuovo ucciso con nove ... Napoli, diciannovenne chiede la mano alla fidanzata 76enne: derisi sui social La proposta di matrimonio, in diretta su TikTok, è stata visualizzata da oltre 16 milioni di utenti: "Potrebbe essere la tua bisnonna", si legge tra i commenti. Ma lui sembra fare sul serio e mostra a ...E' accusato di tentato omicidio volontario e porto e detenzione illegale di arma da fuoco, reati aggravati dalle modalità mafiose ...