Missione a Mosca, i tormenti di Salvini (leader isolato): valuto, vado o sto con i miei figli (Di sabato 28 maggio 2022) Il piano iniziale prevedeva la partenza oggi, via Istanbul. Il leader della Lega: attacchi da Letta, Meloni e altri, chi me lo fa fare? Il silenzio nel partito, fino a venerdì nessuno era stato informato Leggi su corriere (Di sabato 28 maggio 2022) Il piano iniziale prevedeva la partenza oggi, via Istanbul. Ildella Lega: attacchi da Letta, Meloni e altri, chi me lo fa fare? Il silenzio nel partito, fino a venerdì nessuno era stato informato

