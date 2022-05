“Maurizio Costanzo Show” | incidente in studio | “Si vede tutto”

(Di sabato 28 maggio 2022)sul palco del ““. La modella rischia di restare nuda davanti a tutti. Al momento pochi se ne sono accorti, ma poi riguardando la puntata il dettaglio è impossibile non notarlo. Il video ha fatto il giro del web, finendo addirittura su “Striscia la Notizia”. La modella e la trasmissione hanno rischiato di fare davvero una brutta figura. In questo articolo vi raccontiamo nei dettagliquello che è successo. (Continua dopo la foto…) Tutte le notizie sulla storica trasmissione “” Il “” è il talkpiù longevo della televisione italiana. Il programma va in onda dal 1982. È stato ideato e condotto da ...

zingaromarcelbs : @4_SONO_IO_DANI il marito di Maurizio Costanzo? - Democracyburned : @4_SONO_IO_DANI Maurizio Costanzo coi capelli - tatonissimo : @settantatre13 Conduce Maurizio Costanzo - unaragionedipiu : come sta maurizio costanzo??? - aledeniz : @GigiEinaudi @ArturoB23022138 Meloni a quanto pare ha lavorato. -

Quest'ultima ha fatto parlare molto di sé dopo la sua partecipazione alShow su Canale 5. 'Eccola mentre sfila in passerella', dice Michelle Hunziker nel servizio del tg satirico. ...Domenica in Show, la sorpresa di Maria De Filippi Dopo la performance di Vincenzo De Lucia che ha imitato la moglie diè stata proprio questa a chiamare la sua amica Mara in diretta,...Maurizio Costanzo il colpo di scena che lascia tutti senza parole, ecco i dettagli della vicenda che hanno scosso il pubblico ...Gli ascolti, nonostante passino gli anni, non deludono mai. Per quanto riguarda la vita privata, è convolata a nozze con Maurizio Costanzo nel 1995. Sono due personaggi pubblici degni di stima e ...