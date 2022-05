Luca Percassi: “Errori gravissimi contro di noi. Vogliamo bene all’Atalanta, negli Usa per renderla più forte” (Di sabato 28 maggio 2022) Bergamo. L’occasione è tra le più nobili: ritrovarsi, come ogni anno, con gli amici dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo per fare del bene e sostenere progetti benefici sul territorio bergamasco. Ma quando l’ospite si chiama Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, oltre alla gratitudine per essersi nuovamente messo a disposizione per contribuire all’obiettivo solidale, non parlare della stagione appena conclusa è impossibile. “Innanzitutto è bellissimo tornare qui ed essere gratificati nel vedere quanto l’Accademia è brava – debutta Percassi – Le vacanze per me diciamo che sono ‘posticipate’, sappiamo benissimo che questa è l’Atalanta e che non appena finisce una stagione il giorno seguente ne parte subito un’altra. Noi ovviamente speriamo di fare le cose fatte ... Leggi su bergamonews (Di sabato 28 maggio 2022) Bergamo. L’occasione è tra le più nobili: ritrovarsi, come ogni anno, con gli amici dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo per fare dele sostenere progettifici sul territorio bergamasco. Ma quando l’ospite si chiama, amministratore delegato dell’Atalanta, oltre alla gratitudine per essersi nuovamente messo a disposizione per contribuire all’obiettivo solidale, non parlare della stagione appena conclusa è impossibile. “Innanzitutto è bellissimo tornare qui ed essere gratificati nel vedere quanto l’Accademia è brava – debutta– Le vacanze per me diciamo che sono ‘posticipate’, sappiamo benissimo che questa è l’Atalanta e che non appena finisce una stagione il giorno seguente ne parte subito un’altra. Noi ovviamente speriamo di fare le cose fatte ...

