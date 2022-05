Leclerc centra la pole position a Monaco: “A passo veloce siamo competitivi” (Di sabato 28 maggio 2022) Montecarlo – Prima fila Ferrari al Gran Premio di Monaco, con Charles Leclerc che centra la seconda pole position consecutiva nel Principato. Il pilota monegasco nel circuito di casa gira in 1’11?376 conquistando la 14esima partenza al palo in carriera precedendo il compagno di squadra lo spagnolo Carlos Sainz (1’11?601) e le due Red Bull del messicano Sergio Perez (1’11?629) e dell’olandese Max Verstappen (1’11?666). Quinto tempo per l’inglese della McLaren Lando Norris (1’11?849) che si lascia alle spalle il connazionale della Mercedes George Russell (1’12?112) e lo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso (1’12?247). A completare la top ten l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’12?560) il tedesco dell’Aston Martin Sebastian Vettel (1’12?732) e il francese dell’Alpine Esteban Ocon (1’13?047). La ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 28 maggio 2022) Montecarlo – Prima fila Ferrari al Gran Premio di, con Charleschela secondaconsecutiva nel Principato. Il pilota monegasco nel circuito di casa gira in 1’11?376 conquistando la 14esima partenza al palo in carriera precedendo il compagno di squadra lo spagnolo Carlos Sainz (1’11?601) e le due Red Bull del messicano Sergio Perez (1’11?629) e dell’olandese Max Verstappen (1’11?666). Quinto tempo per l’inglese della McLaren Lando Norris (1’11?849) che si lascia alle spalle il connazionale della Mercedes George Russell (1’12?112) e lo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso (1’12?247). A completare la top ten l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’12?560) il tedesco dell’Aston Martin Sebastian Vettel (1’12?732) e il francese dell’Alpine Esteban Ocon (1’13?047). La ...

