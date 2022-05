Il prof Severino Iesu acclamato in America (Di sabato 28 maggio 2022) Ancora un riconoscimento mondiale per la cardiochirurgia d’urgenza dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona diretta dal professore Severino Iesu. All’Aortic Symposium dell’American Association for Thoracic Surgery (AATS), il meeting internazionale sulla chirurgia dell’aorta più importante a livello mondiale svoltosi a Boston il 13 e 14 maggio, non solo la cardiochiurgia d’urgenza del Ruggi era presente, con la presentazione della sua casistica di chirurgia riparativa delle dissezioni aortiche acute con utilizzo sistematico della tecnica Frozen Elephant Trunk (tra i pochi centri al mondo ad utilizzare tale approccio tecnicamente complesso ma al tempo stesso innovativo e con risultati più che promettenti in caso di sindrome aortica acuta), ma ha anche avuto l’onore di essere citata ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 28 maggio 2022) Ancora un riconoscimento mondiale per la cardiochirurgia d’urgenza dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona diretta dalessore. All’Aortic Symposium dell’n Association for Thoracic Surgery (AATS), il meeting internazionale sulla chirurgia dell’aorta più importante a livello mondiale svoltosi a Boston il 13 e 14 maggio, non solo la cardiochiurgia d’urgenza del Ruggi era presente, con la presentazione della sua casistica di chirurgia riparativa delle dissezioni aortiche acute con utilizzo sistematico della tecnica Frozen Elephant Trunk (tra i pochi centri al mondo ad utilizzare tale approccio tecnicamente complesso ma al tempo stesso innovativo e con risultati più che promettenti in caso di sindrome aortica acuta), ma ha anche avuto l’onore di essere citata ...

