Leggi su curiosauro

(Di sabato 28 maggio 2022) Vuoi comprare un nuovo paio dida ginnastica per correre? E sai che non tutte ledasono ugualmente resistenti e funzionali per l’attività fisica? Quando si corre, l’estetica dovrebbe passare in secondo piano. Ma non è sempre così. Molti consumatori si lasciano abbagliare dai marchi e non guardano a ciò che conta, ossia alla buona qualità. Undi qualità condotto da un istituto svizzero mette a confronto le prestazioni di Nike, Puma, Rivera, Asics, Adisas, New Balance e Saucony. Quali sono ledasul? Leideali per fare(Pixabay) – www.curiosauro.itIldi qualità: leda ...