Gp Monaco libere: una vera festa per la Ferrari (Di sabato 28 maggio 2022) Oggi 27 Maggio 2022 si sono corse le libere del Gp di Monaco di F1. La Ferrari sembra essere un punto di vantaggio in termini di velocità di un giro rispetto alla Red Bull, come si è visto nelle prove libere 2, dove Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati primo e secondo con una differenza di 0,044 tra i due cioè niente. In ogni caso posizionando le mappe motore definitive e gli opportuni carichi di carburante, tutto potrebbe cambiare a favore di Checo Pérez e Max Verstappen che non dovrebbe mai essere escluso per il miracoloso ritorno, visto il suo attuale momento di forma e ambizione. Gp Monaco: dove guardarlo in Tv? Gp Monaco libere: la prima sessione Leclerc è il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 maggio 2022) Oggi 27 Maggio 2022 si sono corse ledel Gp didi F1. Lasembra essere un punto di vantaggio in termini di velocità di un giro rispetto alla Red Bull, come si è visto nelle prove2, dove Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati primo e secondo con una differenza di 0,044 tra i due cioè niente. In ogni caso posizionando le mappe motore definitive e gli opportuni carichi di carburante, tutto potrebbe cambiare a favore di Checo Pérez e Max Verstappen che non dovrebbe mai essere escluso per il miracoloso ritorno, visto il suo attuale momento di forma e ambizione. Gp: dove guardarlo in Tv? Gp: la prima sessione Leclerc è il più veloce nella prima sessione di provedel GP di ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - SkySportF1 : ?? FERRARI AL COMANDO A MONACO ? ?? Miglior tempo di Leclerc nelle #FP2 I risultati ? - SkySportF1 : ? Incidente per Daniel Ricciardo nelle #FP2 LIVE ? - tuttosport : #F1, prove libere 2 Gp Monaco: comanda la Ferrari, Leclerc in testa davanti a Sainz - P300it : F1 | GP Monaco 2022, Libere, Ricciardo: “Ho spinto un po’ troppo, questa pista non perdona” ? di Alessandra Leoni… -