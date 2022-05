Giubileo di Platino della regina Elisabetta, tutto quello che c’è da sapere: Harry e Meghan a Londra con i figli ma esclusi dal balcone (Di sabato 28 maggio 2022) La famiglia reale inglese al completo, The Firm (la Ditta), si prepara ad una rimpatriata che, finalmente, celebrerà una festa e non un funerale. Il Giubileo per i settant’anni di regno di Elisabetta II, per quattro giorni, restituirà un’immagine colorata e sorridente dei Windsor, da troppi anni protagonisti per lo più di scandali, litigi, e rivelazioni imbarazzanti. Dal 2 al 6 Giugno, a rinsaldare il legame tra i parenti della casa reale sarà l’amore comune e condiviso per la regina. Insieme a loro ci sarà un intero Paese che nonostante tutto, sarà disposto a deporre le armi mettendo da parte scetticismo e critiche alla monarchia, per festeggiare la stima ed il rispetto che Elisabetta II ha saputo conquistare in tanti anni di onorato e ininterrotto servizio. In questo senso vale la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) La famiglia reale inglese al completo, The Firm (la Ditta), si prepara ad una rimpatriata che, finalmente, celebrerà una festa e non un funerale. Ilper i settant’anni di regno diII, per quattro giorni, restituirà un’immagine colorata e sorridente dei Windsor, da troppi anni protagonisti per lo più di scandali, litigi, e rivelazioni imbarazzanti. Dal 2 al 6 Giugno, a rinsaldare il legame tra i parenticasa reale sarà l’amore comune e condiviso per la. Insieme a loro ci sarà un intero Paese che nonostante, sarà disposto a deporre le armi mettendo da parte scetticismo e critiche alla monarchia, per festeggiare la stima ed il rispetto cheII ha saputo conquistare in tanti anni di onorato e ininterrotto servizio. In questo senso vale la ...

