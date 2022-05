Francia, Deschamps: “Per il nostro calcio è positivo che Mbappé sia rimasto in Ligue 1” (Di sabato 28 maggio 2022) Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, in vista delle quattro sfide di Nations League, ha parlato in conferenza stampa toccando diversi argomenti: “Che Kylian Mbappè rimanga in Ligue 1 è una cosa molto, molto, positiva per il calcio francese. Oggi ci sono sei o sette grandi club il cui obiettivo, oltre ad essere campioni del proprio paese, è vincere la Champions League. Andare via è un’opzione, ma non è un obbligo vista l’alta qualità della Ligue 1, anche se spesso viene denigrata. Inoltre, anche se ha già realizzato molto, Kylian è ancora un giovane e potrebbe lasciare la Francia più tardi. Stare al PSG non gli impedisce di continuare a crescere. Nella nostra prima partita, alcuni giocatori giocheranno dopo tre settimane di pausa, altri di due, ma non rimpiango ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Il commissario tecnico della, Didier, in vista delle quattro sfide di Nations League, ha parlato in conferenza stampa toccando diversi argomenti: “Che Kylian Mbappè rimanga in1 è una cosa molto, molto, positiva per ilfrancese. Oggi ci sono sei o sette grandi club il cui obiettivo, oltre ad essere campioni del proprio paese, è vincere la Champions League. Andare via è un’opzione, ma non è un obbligo vista l’alta qualità della1, anche se spesso viene denigrata. Inoltre, anche se ha già realizzato molto, Kylian è ancora un giovane e potrebbe lasciare lapiù tardi. Stare al PSG non gli impedisce di continuare a crescere. Nella nostra prima partita, alcuni giocatori giocheranno dopo tre settimane di pausa, altri di due, ma non rimpiango ...

