Florentino Perez fa pace con Ceferin e gli regala un modellino del nuovo Bernabeu

pace fatta tra Florentino Perez ed Aleksander Ceferin, che hanno seppellito l'ascia di guerra. In occasione della cena UEFA alla vigilia della finale di Champions League, i due si sono infatti scambiati sorrisi e chiacchiere. Inoltre, il patron del Real Madrid ha voluto fare un regalo speciale al numero uno dell'Uefa. Si tratta di un modellino in argento del nuovo Santiago Bernabeu. Ciononostante, i media spagnoli hanno visto dietro questo regalo una frecciata. Nonostante il desiderio di dar vita al progetto Superlega, il Real Madrid sta vivendo un ottimo periodo di salute, sia dentro che fuori dal campo, diversamente da altri club come il Psg, detenuto da un fondo statale e sostenuto dallo stesso Ceferin. SportFace.

