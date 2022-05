F1 | Laurent Mekies | “Contento per Ferrari | Leclerc straordinario nel Q3 Domani ci aspettiamo la pioggia”

(Di sabato 28 maggio 2022) Laesulta al termine delle qualifiche del GP di Monaco 2022, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito del Principato. La Scuderia di Maranello ha infatti conquistato tutta la prima fila: Charlesscatterà dalla pole position davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Micidiale uno-due confezionato dal Cavallino Rampante, che si lancia con grande ottimismo verso la gara di: su un tracciato dove è estremamente complicato effettuare dei sorpassi, partire davanti con entrambe le vetture rappresenta un vantaggio non da poco. Lapunta a riscattare l’opaco fine settimana di Barcellona, dove il monegasco si dovette ritirare per problemi di affidabilità quando si trovava saldamente al comando della gara. Charlesvuole operare il sorpasso su Max Verstappen in ...

Solo altre cinque volte la Ferrari era riuscita a monopolizzare la prima fila a Montecarlo : era accaduto nel 1974, 1976, 1979, 2008 e 2017 prima di oggi.ha di che essere soddisfatto dunque, anche se i punti si fanno alla domenica. Guarda anche Formula 1 GP Monaco, Leclerc clamorosa pole in solitaria dopo la carambola Perez - Sainz ...Queste le parole di, direttore sportivo della Ferrari , ai microfoni di Sky Sport. Sull'incidente che ha caratterizzato il Q3,ha detto: "Eravamo preoccupati per Carlos perché ...Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1: “Siamo contenti per la squadra, è una pista particolare dove trovi risposte che non riesci a verificare prima ...Montecarlo, 28 mag. -(Adnkronos) - "Siamo contenti per la squadra. Monaco è una pista particolare, trovi risposte che non riesci a verificare prima su altri circuiti. Siamo contenti per tutti ...