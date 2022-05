Elon Musk è diventato povero | Com’è avvenuto il più grande disastro della sua carriera (Di sabato 28 maggio 2022) 10 miliardi di dollari non sono noccioline, nemmeno per Elon Musk. Twitter e il suo tormentato acquisto non hanno nulla a che vedere con la vicenda. Il problema è molto, molto più grosso… Quanto sono dieci miliardi di dollari? Tanti, tantissimi. E lo sono anche per Elon Musk, il fondatore, nonché proprietario quasi unico di Tesla. Grossi problemi e perdite per Elon Musk dall’inizio dell’anno: ha perso 69 milioni di dollari Web SourceL’uomo più ricco del mondo, almeno così si dice. Come ben sa la saggezza popolare, non si diventa ricchi buttando dollari dalla finestra, né tantomeno gettando via miliardi dei famosi biglietti verdi. E’ difficile per persone dall’economia “normale” realizzare la dimensione di una perdita così colossale. Ma se pensiamo che le case più costose in vendita ... Leggi su newstv (Di sabato 28 maggio 2022) 10 miliardi di dollari non sono noccioline, nemmeno per. Twitter e il suo tormentato acquisto non hanno nulla a che vedere con la vicenda. Il problema è molto, molto più grosso… Quanto sono dieci miliardi di dollari? Tanti, tantissimi. E lo sono anche per, il fondatore, nonché proprietario quasi unico di Tesla. Grossi problemi e perdite perdall’inizio dell’anno: ha perso 69 milioni di dollari Web SourceL’uomo più ricco del mondo, almeno così si dice. Come ben sa la saggezza popolare, non si diventa ricchi buttando dollari dalla finestra, né tantomeno gettando via miliardi dei famosi biglietti verdi. E’ difficile per persone dall’economia “normale” realizzare la dimensione di una perdita così colossale. Ma se pensiamo che le case più costose in vendita ...

