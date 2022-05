Dolomiti a numero chiuso e su prenotazione per contenere il turismo di massa

(Di sabato 28 maggio 2022) Da sapere: . Limitazioni in arrivo in alcuni luoghi. Tutte le informazioni. Lesono costrette a prendere provvedimenti per difendersi dall’eccessivo affollamento di turisti durante l’estate. Un problema che rischia di compromettere il delicato ecosistema di queste montagne spettacolari, tra le più L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

il Dolomiti

Ci auguriamo che finalmente si metta mano a questo importante patrimonio e si avviino ristrutturazioni per ampliare ildi case disponibili". In particolare i sindacati sottolineano l'..."Queste tensioni si sommano e rendono il lavoro in questi settori dell' economia attraente per unsempre minore di lavoratori, il che può diventare un pesante fardello data l'importanza di ... Criminalità in Trentino, Fratelli d'Italia: ''E' allarme nel settore alberghiero. Le strutture in crisi fanno gola''. De Bertoldi: ''Problemi ignorati dalle amministrazioni passate'' Prevista una profonda ristrutturazione dell’organico con l’addio a Mattia Episcopo, Halil Gjoshi, Stefano Mosca, Francesco Posocco, Andrea Raimondi, Dario Teso e Alberto Tibolla.Giovedì la Borgo Valsugana-Treviso, poi la salita al Santuario di Castelmonte fino al tappone dolomitico Belluno-Marmolada e la crono di Verona ...