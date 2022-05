DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: FP3 in tempo reale, orario qualifiche TV8 in chiaro (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere 3 e le qualifiche – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Montecarlo assisteremo a una giornata particolarmente intensa, il cui esito sarà importante anche in ottica gara. Sul tracciato cittadino del Principato superare sarà molto difficile e per questo partire il più avanti possibile in griglia è sicuramente un vantaggio. Il time-attack, per questo, acquisisce un’importanza superiore alla normalità e non saranno ammessi errori. La Ferrari vuol recitare il ruolo della ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le prove libere 3 e le– La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delleBuongiorno e bentrovati alladelle prove libere 3 e delledel GP di Monaco, settimo round del Mondialedi F1. Sulla pista diassisteremo a una giornata particolarmente intensa, il cui esito sarà importante anche in ottica gara. Sul tracciato cittadino del Principato superare sarà molto difficile e per questo partire il più avanti possibile in griglia è sicuramente un vantaggio. Il time-attack, per questo, acquisisce un’importanza superiore alla normalità e non saranno ammessi errori. La Ferrari vuol recitare il ruolo della ...

