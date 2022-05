Centrodestra | Meloni | ' Lega e Fi insieme elemento di chiarezza | nessun problema' **

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 maggio 2022) Manduria (Ta), 28 mag. (Adnkronos) - "See Forza Italia decidessero di unirsi sarebbe undi chiarificazione all'interno della coalizione, non c'è da parte nostra alcun, sono scelte loro, io pongo ildei rapporti con noi e con il resto del mondo. Si vuol vincere con Fratelli d'Italia o si vuole non vincere per andare al Governo?" Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo a Bruno Vespa all'iniziativa 'Forum in Masseria'.