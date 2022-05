Cassano: "Ho detto a Balotelli: 'sei veramente un demente'..." (Di sabato 28 maggio 2022) Intervenuto in diretta su Twitch nell'ultima puntata della Bobo Tv, Antonio Cassano ha raccontato del suo rapporto con mario Balotelli, che ha sentito dopo l'ultimo, splendido gol in Turchia Leggi su video.gazzetta (Di sabato 28 maggio 2022) Intervenuto in diretta su Twitch nell'ultima puntata della Bobo Tv, Antonioha raccontato del suo rapporto con mario, che ha sentito dopo l'ultimo, splendido gol in Turchia

Advertising

sirya____ : @JFCmarco neanche cassano avrebbe detto una cosa del genere HABABAHBSBABBA - spaziprovvisori : @vasilijivanovic riconoscere qualcosa ad Adani. Ho detto una cosa diversa e voglio chiarlirla meglio. Se una cosa è… - Leonard11222171 : @lorenz0o03 Finito sicuramente il ciclo MILAN , niente società nuova, addio di Maldini e cessione di Tonali ed Hern… - Juventusfancal1 : Cassano bello sei il Buddha di you tube a @ciroimmobile dici che non sa giocare ?? Mi farei visitare da uno bravo… - brunomarino25 : RT @gattomilanista: @ruotebucate Guarda guarda non so dove, non so quando, non so il perché…. Ma di sicuro Cassano ha detto che le scuole i… -