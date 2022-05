"Barba e sopracciglia, due gemelli". Striscia la Notizia trova il sosia di Giarrusso: è proprio lui, da non credere | Guarda (Di sabato 28 maggio 2022) Si parla di sosia a Striscia la Notizia nella rubrica andata in onda su Canale 5 sabato 28 maggio. Qui viene comparata una foto di Dino Giarrusso, ex europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Guardando bene il volto, Gerry Scotti e Michelle Hunziker si sono resi conto che Giarrusso assomiglia a Mohammed Salah, attaccante egiziano del Liverpool. "Guardateli - invita i telespettatori la conduttrice del programma di Antonio Ricci - stessa capigliatura arruffata, stessa Barba piratesca e stesse sopracciglia pronunciate. Sembrano veramente due gemelli, solo che uno nel calcio è considerato una vera stella, l'altro era considerato un vero Cinque Stelle". Era appunto, perché pochi giorni fa l'ex volto de Le Iene ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Si parla dilanella rubrica andata in onda su Canale 5 sabato 28 maggio. Qui viene comparata una foto di Dino, ex europarlamentare del Movimento 5 Stelle.ndo bene il volto, Gerry Scotti e Michelle Hunziker si sono resi conto cheassomiglia a Mohammed Salah, attaccante egiziano del Liverpool. "teli - invita i telespettatori la conduttrice del programma di Antonio Ricci - stessa capigliatura arruffata, stessapiratesca e stessepronunciate. Sembrano veramente due, solo che uno nel calcio è considerato una vera stella, l'altro era considerato un vero Cinque Stelle". Era appunto, perché pochi giorni fa l'ex volto de Le Iene ha ...

Advertising

beauty_opera : 100ml - Olio di Ricino Puro 100% Spremuto a Freddo | Olio per Capelli - Stimola la Crescita di Capelli, Ciglia e So… - beauty_opera : Forbici professionali per piedi e unghie in acciaio inox - Forbicine per manicure, pedicure sopracciglia e cura del… - AndreFrassi : @GabrieleCrudele Barba, capelli e sopracciglia. - majewsky2000 : Al momento mi devo fare il baffetto azzurro, pelato, tagliarmi le sopracciglia, salire a Roma e farmi crescere la b… - anto979 : @Leos715 @Vallescrivia @magicadespell78 Anche gli uomini e nemmeno troppo folte, le sopracciglia… la barba è tornat… -