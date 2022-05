20 anni da accordi Pratica di Mare, Brunetta: “Si realizzò un sogno che oggi appare un miraggio” (Di sabato 28 maggio 2022) ROMA – “20 anni fa, il 28 maggio 2002, a Pratica di Mare si realizzò un sogno che oggi, con una nuova guerra nel cuore d’Europa, appare un miraggio. Quel giorno i leader dell’Alleanza Atlantica adottarono formalmente la Dichiarazione di Roma, inaugurando il ‘Consiglio a venti’ che comprendeva anche la Russia. Subito dopo, con l’arrivo del presidente russo Putin, cominciò il vertice allargato Nato-Russia. Indimenticabile la stretta di mano tra Berlusconi, che giocò un ruolo strategico, Putin e George W. Bush”. Lo ricorda su Telegram il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, aggiungendo: “I Capi di Stato e di Governo, allora, si impegnarono ‘a costruire insieme una pace duratura e inclusiva nell’area euro-atlantica sui ... Leggi su lopinionista (Di sabato 28 maggio 2022) ROMA – “20fa, il 28 maggio 2002, adisiunche, con una nuova guerra nel cuore d’Europa,un. Quel giorno i leader dell’Alleanza Atlantica adottarono formalmente la Dichiarazione di Roma, inaugurando il ‘Consiglio a venti’ che comprendeva anche la Russia. Subito dopo, con l’arrivo del presidente russo Putin, cominciò il vertice allargato Nato-Russia. Indimenticabile la stretta di mano tra Berlusconi, che giocò un ruolo strategico, Putin e George W. Bush”. Lo ricorda su Telegram il ministro della pubblica amministrazione, Renato, aggiungendo: “I Capi di Stato e di Governo, allora, si impegnarono ‘a costruire insieme una pace duratura e inclusiva nell’area euro-atlantica sui ...

