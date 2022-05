Zelensky | Nessuna ansia di parlare a Putin | ma è necessario

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ore 16.10 - La diplomazia cerca una strada, difficile L'Ucraina "non è ansiosa" dicon la Russia di Vladimir, ma "deve affrontare la realtà e saràper porre fine alla guerra". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr, sottolineando che "ci sono cose da discutere con il presidente russo. Cosa vogliamo da questo incontro? Rivogliamo le nostre vite. Rivogliamo la vita di un Paese sovrano all'interno del proprio territorio, ma la Russia non sembra essere pronta per seri colloqui". Da parte sua inveceattacca ancora l'Occidente: «Le sanzioni contro Mosca e la Russia sono come un'aggressione»

