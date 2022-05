Ultime Notizie Roma del 27-05-2022 ore 09:10 (Di venerdì 27 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio al termine del Consiglio dei Ministri il premier Mario Draghi si è soffermato sulla telefonata con il presidente russo Vladimir Putin e la domanda se hai la possibilità di una strada verso la pace risposto in maniera rotta ti ho visto degli spiragli per la pace la risposta è no ha detto e voltiamo pagina andiamo a lei però è morto all’età di 61 anni ha Andrew Fletcher storico tastierista dei Depeche Mode a darne l’annuncio sui social band stessa siamo scioccati sopraffatti dalla tristezza per la prima comparsa del nostro caro amico un membro della famiglia e compagno di band & Flex con la cera si legge nel messaggio lei c’aveva davvero un cuore d’oro e c’era sempre quando avevi bisogno di sostegno di una conversazione vivace di una buona risata di una pinta fretta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio al termine del Consiglio dei Ministri il premier Mario Draghi si è soffermato sulla telefonata con il presidente russo Vladimir Putin e la domanda se hai la possibilità di una strada verso la pace risposto in maniera rotta ti ho visto degli spiragli per la pace la risposta è no ha detto e voltiamo pagina andiamo a lei però è morto all’età di 61 anni ha Andrew Fletcher storico tastierista dei Depeche Mode a darne l’annuncio sui social band stessa siamo scioccati sopraffatti dalla tristezza per la prima comparsa del nostro caro amico un membro della famiglia e compagno di band & Flex con la cera si legge nel messaggio lei c’aveva davvero un cuore d’oro e c’era sempre quando avevi bisogno di sostegno di una conversazione vivace di una buona risata di una pinta fretta ...

