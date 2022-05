Trombocitopenia immune, 5 pazienti la sfidano in barca a vela (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ stata presentata oggi a Milano, presso l’Associazione nazionale marinai d’Italia, l’iniziativa ‘Itp – In viaggio con Werlhof’, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare sempre più persone riguardo alla Trombocitopenia immune (Itp) e di far assaporare ai pazienti di Aipit Aps Onlus, associazione di persone affette da Itp, un ritrovato senso di libertà. Il progetto, promosso da Sobi Italia con il patrocinio di Aipit Aps Onlus, vedrà la partecipazione di cinque persone affette da Itp alla celebre regata genovese ‘Millevele’. L’equipaggio, formato da Barbara, Cecilia, Gabriella, Simone e Maurizio, navigherà sulla barca a vela timonata da Mauro Pelaschier, ambassador dell’iniziativa. Il viaggio in barca a vela, da vivere all’insegna dell’avventura e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ stata presentata oggi a Milano, presso l’Associazione nazionale marinai d’Italia, l’iniziativa ‘Itp – In viaggio con Werlhof’, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare sempre più persone riguardo alla(Itp) e di far assaporare aidi Aipit Aps Onlus, associazione di persone affette da Itp, un ritrovato senso di libertà. Il progetto, promosso da Sobi Italia con il patrocinio di Aipit Aps Onlus, vedrà la partecipazione di cinque persone affette da Itp alla celebre regata genovese ‘Millevele’. L’equipaggio, formato da Barbara, Cecilia, Gabriella, Simone e Maurizio, navigherà sullatimonata da Mauro Pelaschier, ambassador dell’iniziativa. Il viaggio in, da vivere all’insegna dell’avventura e ...

