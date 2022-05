Thiago Motta Spezia verso il divorzio: Gotti possibile erede ma non solo (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono ore decisive per il futuro della panchina degli aquilotti. Dopo aver ottenuto la salvezza, il tecnico Thiago Motta è pronto a salutare lo Spezia che sta già valutando i possibili sostituti con Gotti favorito. E’ FINITA TRA Thiago Motta E LO Spezia? L’ addio dovrebbe consumarsi entro la settimana prossima quando la dirigenza nella persona del direttore sportivo, Riccardo Pecini, e il presidente, Philip Platek, si incontreranno per rendere il meno dolorosa possibile la separazione dal tecnico italiano-brasiliano. Tutto lascia prensare che si arriverà ad una rescissione consensuale visto che Motta è sotto contratto fino al 2024. Poi si penserà al futuro e al mercato, che di fatto è bloccato fino al 2023, ma che potrebbe essere ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono ore decisive per il futuro della panchina degli aquilotti. Dopo aver ottenuto la salvezza, il tecnicoè pronto a salutare loche sta già valutando i possibili sostituti confavorito. E’ FINITA TRAE LO? L’ addio dovrebbe consumarsi entro la settimana prossima quando la dirigenza nella persona del direttore sportivo, Riccardo Pecini, e il presidente, Philip Platek, si incontreranno per rendere il meno dolorosala separazione dal tecnico italiano-brasiliano. Tutto lascia prensare che si arriverà ad una rescissione consensuale visto cheè sotto contratto fino al 2024. Poi si penserà al futuro e al mercato, che di fatto è bloccato fino al 2023, ma che potrebbe essere ...

