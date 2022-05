Sulla barca dell' Oligarca è la nuova hit imperdibile di Checco Zalone

(Di venerdì 27 maggio 2022) Un nuovo brano, ancora una volta centrato sui temi'attualità più stretta. E' quello, come sempre provocatorio,'artista pugliese, che guarda stavolta al conflitto russo-ucraino e cantaa guerra con strofe come...

In occasione del tour, Zalone presenta anche la sua nuova canzone 'dell'oligarca'. L'artista pugliese torna sul palco undici anni dopo il 'Resto Umile World Tour' e dopo aver battuto ...Il brano si intitola "dell'oligarca", è stato scritto da Luca Medici (aka Checco Zalone), Antonio Iammarino, Giuseppe Saponari, Sergio Maria Rubino e racconta le vicende della guardia ...Checco Zalone è maestro conclamato di ironia e sorriso da molti anni a questa parte. Ad alimentare la sua arte è l'osservazione di quanto ci accade, non ha quindi mancato di dedicare una canzone al tr ...Milano, 27 mag. (Adnkronos Salute) - E' stata presentata oggi a Milano, presso l'Associazione nazionale marinai d'Italia, l'iniziativa 'Itp - In viaggio con Werlhof', che si pone l'obiettivo ...