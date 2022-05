Strage in Texas: 11enne si salva dal massacro sporcandosi con il sangue di un’amica (Di venerdì 27 maggio 2022) Miah Cerrillo è riuscita a sopravvivere al killer della scuola di Uvalde, spargendosi addosso il sangue di una compagna morta accanto a lei. La ragazzina ha così evitato di diventare la 22esima vittima di salvador Ramos, il 18enne che ha assassinato 19 bambini e due insegnanti. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 27 maggio 2022) Miah Cerrillo è riuscita a sopravvivere al killer della scuola di Uvalde, spargendosi addosso ildi una compagna morta accanto a lei. La ragazzina ha così evitato di diventare la 22esima vittima didor Ramos, il 18enne che ha assassinato 19 bambini e due insegnanti. L'articolo proviene da DireDonna.

