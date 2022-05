Sonego-Ruud domani in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 maggio 2022) Lorenzose la vedrà contro il norvegese Casperal terzo turno del. Il tennista azzurro non ha perso set né contro Gojowczyk né contro Sousa e sogna l’impresa contro l’ottava forza del seeding. Sicuramentepartirà favorito, ma a Parigi non è mai andato oltre il terzo turno e non è da escludere che possa accusare un po’ di pressione. Il norvegese ha vinto tutti e tre i precedenti contro(uno solo sulla terra rossa), ma Lorenzo è apparso in gran spolvero questa settimana e potrebbe dargli del filo da torcere. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIscenderanno in camposabato 28 maggio non prima delle ore 16:00 poiché sarà il terzo ed ultimo ...