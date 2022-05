Signori: “Voglio ricominciare a sorridere. Allenatore? Il sogno resta vivo” (Di venerdì 27 maggio 2022) Beppe Signori ha parlato a margine della presentazione del suo libro “Fuorigioco. Perde solo chi si arrende” nell’ambito della rassegna “I Varcautori” in svolgimento al Lido Varca d’Oro di Varcaturo (Na). Queste le sue dichiarazioni: “Il mio desiderio, come uomo, è quello di ricominciare a sorridere. Aver dato la serenità ai miei figli e a mia moglie che sono le persone che insieme a me hanno sofferto questi 10 anni da incubo. Voglio poter ricominciare quello che, purtroppo, ho dovuto lasciare dieci anni fa facendo il super corso di Coverciano diventando, a tutti gli effetti, un Allenatore. resta il sogno di allenare qualche squadra anche del settore giovanile. Questi negli ultimi anni sono stati abbandonati e, secondo me questa riforma dei ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Beppeha parlato a margine della presentazione del suo libro “Fuorigioco. Perde solo chi si arrende” nell’ambito della rassegna “I Varcautori” in svolgimento al Lido Varca d’Oro di Varcaturo (Na). Queste le sue dichiarazioni: “Il mio desiderio, come uomo, è quello di. Aver dato la serenità ai miei figli e a mia moglie che sono le persone che insieme a me hanno sofferto questi 10 anni da incubo.poterquello che, purtroppo, ho dovuto lasciare dieci anni fa facendo il super corso di Coverciano diventando, a tutti gli effetti, unildi allenare qualche squadra anche del settore giovanile. Questi negli ultimi anni sono stati abbandonati e, secondo me questa riforma dei ...

