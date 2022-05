Sfumato Mbappè, il Real Madrid piomba su due top player del Bayern Monaco! (Di venerdì 27 maggio 2022) In casa Real Madrid il pensiero è rivolto alla finale di domani sera che gli uomini di Ancelotti disputeranno a Parigi, allo Stade de France, contro il Liverpool di Jurgen Klopp, all’inseguimento di quella che sarebbe la quattordicesima Champions League, la cara vecchia Coppa dei Campioni. Gnabry Bayern RealLe Merengues sono anche proiettate su quelle che sono le dinamiche di mercato dei neo campioni di Spagna. Secondo quanto riportato da Repubblica: “Perso Mbappé, che ha rinnovato con il Psg, il Real Madrid è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Benzema, Vinicius e Rodrygo. Due sono i nomi che in questo momento stuzzicano la fantasia di Ancelotti: Gnabry e Sanè. I due calciatori del Bayern Monaco sono sul taccuino del Real”. La ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 27 maggio 2022) In casail pensiero è rivolto alla finale di domani sera che gli uomini di Ancelotti disputeranno a Parigi, allo Stade de France, contro il Liverpool di Jurgen Klopp, all’inseguimento di quella che sarebbe la quattordicesima Champions League, la cara vecchia Coppa dei Campioni. GnabryLe Merengues sono anche proiettate su quelle che sono le dinamiche di mercato dei neo campioni di Spagna. Secondo quanto riportato da Repubblica: “Perso Mbappé, che ha rinnovato con il Psg, ilè alla ricerca di un attaccante da affiancare a Benzema, Vinicius e Rodrygo. Due sono i nomi che in questo momento stuzzicano la fantasia di Ancelotti: Gnabry e Sanè. I due calciatori delMonaco sono sul taccuino del”. La ...

