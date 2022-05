Samp, manovre per la nuova proprietà tra USA e CdA (Di venerdì 27 maggio 2022) Lunedì mattina si riunirà il Consiglio d’Amministrazione della Sampdoria. All’ordine del giorno l’analisi semestrale del bilancio e l’iscrizione al prossimo campionato di serie A, ma soprattutto si parlerà della possibile vendita del club e dell’esistenza o meno di trattative. Per questa ragione sarà presente al Cda anche Gianluca Vidal del Trust Rosan, che detiene la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 27 maggio 2022) Lunedì mattina si riunirà il Consiglio d’Amministrazione delladoria. All’ordine del giorno l’analisi semestrale del bilancio e l’iscrizione al prossimo campionato di serie A, ma soprattutto si parlerà della possibile vendita del club e dell’esistenza o meno di trattative. Per questa ragione sarà presente al Cda anche Gianluca Vidal del Trust Rosan, che detiene la L'articolo

Advertising

ildiavolo_d : RT @CalcioFinanza: #Sampdoria, manovre per la nuova proprietà tra USA e CdA - sportli26181512 : #Governance #Notizie Samp, manovre per la nuova proprietà tra USA e CdA: Lunedì mattina si riunirà il Consiglio d’A… - CalcioFinanza : #Sampdoria, manovre per la nuova proprietà tra USA e CdA -

Sampdoria, il rebus cessione e l'ora delle grande manovre. Tra il viaggio in Usa e Vidal scende in campo il Cda La Repubblica Corsi, slitta il vertice con il diesse L’Empoli prepara le grandi manovre Le grandi manovre in vista della prossima stagione sono ufficialmente ... Non più il Verona, orientato su altri nomi, ma la Sampdoria, che secondo i ben informati starebbe facendo un tentativo vero ... Futuro Samp, rischio stallo: serve chiarezza nei ruoli C’è chi teme che Ferrero, libero di muoversi, possa essere un elemento di disturbo, capace di aumentare la confusione. Preoccupa il silenzio di ... Le grandi manovre in vista della prossima stagione sono ufficialmente ... Non più il Verona, orientato su altri nomi, ma la Sampdoria, che secondo i ben informati starebbe facendo un tentativo vero ...C’è chi teme che Ferrero, libero di muoversi, possa essere un elemento di disturbo, capace di aumentare la confusione. Preoccupa il silenzio di ...