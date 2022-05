Roland Garros 2022 | Carlos Alcaraz è un rullo compressore! Sconfitto Korda e ottavi di finale conquistati

(Di venerdì 27 maggio 2022) Un vero e proprio dominio quello disul Philippe Chatrier. Lo spagnolo (n.6 del mondo) si è sbarazzato in poco più di 2 ore di gioco dell’americano Sebastian(n.30 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-4 6-2. Il funambolico iberico si è preso dunque la rivincita nei confronti dello statunitense che lo avevaquest’anno a Montecarlo. Una partita senza storia nella qualeha dato spettacolo con colpi d’alta scuola e una decisione nelle scelte impressionante. E così la qualificazione aglididelè cosa fatta e il prossimo avversario sarà il russo Karen Khachanov, vittorioso per 6-2 7-5 5-7 6-4 contro il britannico Cameron Norrie. PRIMO SET – Fin dal ...

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOO! ?????? Jannik Sinner perde il 1° set ma conquista il 3° turno del Roland Garros con una gran prova… - Eurosport_IT : MARTINA AGLI OTTAVIIIIII ?????? Ancora seconda settimana per Trevisan al Roland Garros dopo i quarti nel 2020: Savill… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Martina Trevisan agli ottavi di finale L'azzurra elimina l'australiana Daria Savill… - OA_Sport : #RG2022 Carlos Alcaraz è un rullo compressore! Sconfitto Korda e ottavi di finale conquistati - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Zverev e Alcaraz volano agli ottavi di finale! ???????? #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #RG22 | #Alcaraz | #Zverev http… -

Una criminologa prestata al tennis. O viceversa. Nelle tante discese e salite ardite nella vita e nella carriera di Léolia Jeanjean, nulla è scontato. Lo sa bene l'Equipe, che centrando perfettamente ...Le splendide parole di Adriano Panatta su Roger Federer Roger Federer: 'Avrei voluto giocare ilin questo momento' Il messaggio speciale di Roger Federer per Jo - Wilfried Tsonga dopo ...La giornata di venerdì 27 maggio ha proposto agli spettatori del tennis internazionale alcuni emozionanti match valevoli per gli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Per quanto riguarda il draw ...Un vero e proprio dominio quello di Carlos Alcaraz sul Philippe Chatrier. Lo spagnolo (n.6 del mondo) si è sbarazzato in poco più di 2 ore di gioco dell'americano Sebastian Korda (n.30 del ranking) co ...