Ray Liotta | Kevin Costner ricorda una scena non prevista de L' uomo dei sogni | Fu tutto reale

(Di venerdì 27 maggio 2022) Una memorabilede L'dei, con protagonistie il compianto attore Ray, non eranella sceneggiatura.ha omaggiato Rayndo una specificade L'dei, film che vedeva l'attore scomparso nei panni di "Shoeless" Joe Jackson. A quanto pare, quella sequenza non eranella sceneggiatura e prese vita in maniera delnaturale. La morte di Ray, avvenuta nella giornata di ieri, ha lasciato senza parole le celebrità di Hollywood e tutti gli amanti del grande cinema internazionale. L'attore aveva solo 67 anni e ...

Advertising

GassmanGassmann : Muore Ray Liotta, attore straordinario, indimenticabile. RIP ???? - cinemathequefr : Ray Liotta, 1954-2022. Immense tristesse... - Agenzia_Ansa : È morto Ray Liotta, aveva 67 anni. L'attore di Quei bravi ragazzi sarebbe deceduto nel sonno mentre si trovava nell… - emilianogriff78 : - CatelliRossella : Morto Ray Liotta, recitò in 'Quei bravi ragazzi' LA CLIP - Cinema - ANSA -

Jacy Nittolo è stata il grande amore diprima che l'attore scomparisse inaspettatamente nel sonno. Scopriamo cosa c'è da sapere su di lei. Jacy Nittolo è stata la compagna di, il celebre attore statunitense che si è ...Addio a. L'attore celebre come uno dei protagonisti di Quei bravi ragazzi, di Martin Scorsese, è morto nel sonno mentre si trovava nella Repubblica Dominicana. Era prossimo alle nozze con Jacy ...Salutiamo per primo Ray Liotta. Ray è morto all’età di 67 anni, per cause non dichiarate. È morto nel sonno, nella Repubblica Dominicana, dove stava girando il film “Dangerous Waters”. Ray era nato a ...HOLLYWOOD Ray Liotta, il formidabile attore la cui carriera è decollata nel 1990 con ‘Quei bravi ragazzi’ di Martin Scorsese, è morto a 67 anni. A dare per primo la notizia, parlando di notizia ...