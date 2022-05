Ramsey e la Juventus sono ai saluti

(Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo Nicolò Schira, Aaronè pronto a lasciare Torino. Laha la soluzione per liberarsi del gallese Aaronnon verrà riscattato dai Rangers. La squadra di Glasgow è chiara, i troppi infortuni rendono l’ingaggio del calciatore ex Arsenal rischiosissimo e non ci sarebbero margini per mantenerlo in rosa. Il giocatore dunque tornerà L'articolo

Commenta per primo L'avventura di Aaronai Rangers è ai titoli di coda e il centrocampista gallese tornerà in estate alla, squadra proprietaria del cartellino. Per lui, un altro anno di contratto che lo lega al club ...ha ancora un anno di contratto con la, con un ingaggio pesante, da 7 milioni netti, in virtù del suo arrivo dall'Arsenal nell'estate 2019 a parametro zero. Il club bianconero lo ...L'avventura di Aaron Ramsey ai Rangers è terminata e il centrocampista gallese tornerà in estate alla Juventus. Per lui, un altro anno di cont ...Non c’è solo il mercato in entrata, in casa Juventus si tratta anche quello in uscita con annesse problematiche. Federico Cherubini dovrà risolverle nel migliore dai modi, iniziando da Aaron Ramsey, ...